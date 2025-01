Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen: Stadt möchte umliegende Kommunen an Sanierungskosten beteiligen

Stadt möchte umliegende Kommunen an Sanierungskosten beteiligen

1 24 Millionen haben Anbau und Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule in den vergangenen Jahren verschlungen. Die umliegenden Kommunen sollen sich laut Furtwanger Stadtverwaltung an den Kosten beteiligen. Foto: Markus Reutter

Rund 24 Millionen Euro haben Anbau und Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule in den vergangenen Jahren gekostet. Nun möchte die Stadt Furtwangen, dass sich umliegende Kommunen an den Kosten beteiligen. Das bietet Zündstoff.









Link kopiert



Die Furtwanger Stadtverwaltung hat bereits im Dezember 2023 Post an die Rathäuser in Vöhrenbach und Gütenbach geschickt, aber auch nach Brigachtal, Unterkirnach, Schonach, Schönwald, Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen und Simonswald. Allesamt Kommunen, von denen Schüler am Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule (OHG) unterrichtet werden.