Ottmar-Urteil: Hat das Sportgericht Beweise ignoriert?

1 Schon seit Jahren gibt es die Spielerpässe nur noch in digitaler Form. Einen solchen hatte ein Verein aus dem Kreis Calw manipuliert, indem er ein anderes Foto hochlud und somit einem seiner Spieler eine falsche Identität gab. Foto: Geideck Kurz vor dem Staffeltag an diesem Donnerstag in Vollmaringen kommt noch einmal Bewegung in den Manipulationsskandal des Fußballbezirks Nordschwarzwald.







Das Calwer Stadtfest hatte Siegfried Schall noch einmal bestärkt. Der ehemalige Staffelleiter im Fußballbezirk Nordschwarzwald, der eine Manipulation aufgedeckt hatte und mangels Rückdeckung im März von all seinen Ämtern zurückgetreten war, half dort am Stand seiner Schiedsrichtergruppe Calw mit und kam mit vielen Funktionären, Spielern und Sportplatzgängern aus dem ganzen Kreis Calw ins Gespräch. „Ich bekomme immer mehr Zuspruch. Mittlerweile rufen die Vereine mich sogar an und sagen, dass das richtig ist, was ich mache“, freut sich Schall.