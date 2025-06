Einen besonderen Moment gab es zu Beginn der Ortschaftsrats-Sitzung in Obereschach.

Ortsvorsteher Jürgen Goltz verabschiedete Otmar Fehrenbacher vom Architekturbüro Janasik mit einem Geschenk.

Fehrenbacher war seit vielen Jahren für Obereschach tätig, plante und überwachte die Generalsanierung des Vereinshauses Alte Schule, die Teilsanierung der Festhalle, die Errichtung von Buswartehäuschen und neuerdings auch der geplante Einbau eines Außenlifts an der Alten Schule.

Nachfolger vorgestellt

Fehrenbacher dankte dem Gremium für die langjährige harmonische Zusammenarbeit. Zugleich stellte sich auch sein Nachfolger Manfred Schneider dem Ortschaftsrat vor, der jetzt auch die weitere Planung und Überwachung des Außenliftes übernehmen wird, die nächste Woche beginnen soll.

Neues Fahrzeug

Ein weiteres Mal beschäftigte sich das Gremium mit der Beschaffung eines Kommunalfahrzeuges, da weitere Angebote bei der Ortsverwaltung eingegangen sind. Da diese kostengünstiger ausfielen, wurden andere bereits verworfen. Bevor jedoch ein endgültiger Beschluss gefasst wird, soll ein ins Auge gefasstes Fahrzeug vor Ort vorgestellt werden, so dass der Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause noch darüber abstimmen kann.

Willkommenskultur

Ein weiteres Thema war die Willkommenskultur für neue Erdenbürger und für Neubürger in Obereschach. Da dies bereits Thema in einer Vereinsführerbesprechung war, berichtete Ortsvorsteher Goltz über verschiedene Vorschläge, die aus den Vereinen kamen. Diese werden jetzt mit den Vorschlägen von den Mitgliedern des Ortschaftsrates weiterverfolgt und gegebenenfalls in die Tat umgesetzt.

Weiter informierte Goltz das Gremium über die Folgen und Maßnahmen bei eventuellen Verlusten von Schlüsseln zu öffentlichen Gebäuden, die sich im Besitz der Vereine befinden, was ebenfalls Thema bei der Vereinsführerbesprechung war. In der nächsten Sitzung am 29. Juli wird der Ortschaftsrat vor Ort über die Aufstellung einer weiteren Dog-Station entscheiden.