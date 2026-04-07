Ostseeküste: Gutachten zu Buckelwal heute erwartet - Tier atmet noch

Der vor der Insel Poel liegende Buckelwal beschäftigt viele Menschen. Es gibt Rettungsideen, aber dem gut zwölf Meter langen Tier geht es schlecht. Nun soll ein Gutachten neue Infos bringen.
Wismar - Der in der Ostsee vor Wismar gestrandete Buckelwal liegt weitgehend unverändert vor der Insel Poel. "Es gibt keine Neuigkeiten", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wismar am Morgen. Das 12,35 Meter lange, 3,20 Meter breite und 1,60 Meter hohe Tier werde weiterhin von den Einsatzkräften beobachtet. "Wir sind weiter im Einsatz."