Ostseeküste: Fall von Buckelwal Timmy gilt als weltweit einzigartig

Erstmals in den vergangenen zehn Jahren strandet ein lebender Großwal in Mecklenburg-Vorpommern. Die Internationale Walfangkommission spricht von einem einmaligen Ereignis.
Wismar - Der Fall des an der Ostseeküste gestrandeten Wals gilt nach Einschätzung internationaler Experten als weltweit einzigartig. "Noch nie ist beobachtet worden, dass ein Wal innerhalb weniger Tage mehrfach an einer Küste strandet und weiterlebt", teilte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) mit. Das habe die Internationale Walfangkommission (IWC) in einem Schreiben an das Ministerium erklärt.