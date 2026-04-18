Ostsee: Arbeiten für Wal-Rettungsversuch vor Poel schreiten voran

An Tag 3 des Rettungsversuchs einer privaten Initiative für den Buckelwal vor Poel herrscht reger Betrieb. Detaillierte Infos sind aber rar. Wie weit kommt die Aktion heute?
Am dritten Tag eines privat organisierten Rettungsversuchs für den vor Poel gestrandeten Buckelwal gehen die Arbeiten auf und vor der Insel weiter. Zwischen dem nahegelegenen Hafen in Kirchdorf und einer Arbeitsplattform auf dem Wasser pendelten am Samstagmorgen Arbeiter per Boot hin und her und brachten unter anderem Taucherequipment ins Einsatzgebiet.