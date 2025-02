Ostfriesland: Dreijähriges Kind verliert beide Eltern bei tödlichem Verkehrsunfall

1 Zwei Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben. Foto: dpa/--

Ein 29 Jahre alter Autofahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin sind bei einem Unfall in Ostfriesland ums Leben gekommen, ein drei Jahre altes Kind im Fahrzeug wurde schwer verletzt. Ein Transporter war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto kollidiert.









Link kopiert



Bei einem Unfall im Landkreis Aurich hat ein dreijähriges Kind beide Eltern verloren, selbst aber schwer verletzt überlebt. Am späten Montagnachmittag sei ein 34-Jähriger in Pewsum, einem Ortsteil der Gemeinde Krummhörn, mit seinem Kleintransporter in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.