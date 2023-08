Nach einem Brand an einer Ferienunterkunft im Elsass werden elf Menschen vermisst. Frankreichs Innenminister zufolge beherbergt die Stätte behinderte Menschen. Was bisher bekannt ist.

Im Elsass werden nach einem Brand an einer Ferienunterkunft elf Menschen vermisst. Die Menschen seien potenziell tot, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die örtliche Präfektur. Es handle sich um zehn Erwachsene mit leichter geistiger Behinderung und einen Betreuer. „Leider gibt es keine großen Zweifel“, sagte Christophe Marot von der örtlichen Präfektur dem Sender France Info zufolge. „All diese Personen waren in der Unterkunft und konnten nicht mehr herauskommen.“

Wie ein Sprecher der Gendarmerie sagte, dauerte die Suche nach den Vermissten in Wintzenheim bei Colmar an. Der Ort liegt etwa 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Präsident Emmanuel Macron äußert sich zu dem Vorfall

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb zu dem Brand auf Twitter: „Angesichts dieser Tragödie denke ich an die Opfer, an die Verletzten, an die Menschen, die ihnen nahe stehen.“ Premierministerin Élisabeth Borne nannte den Vorfall schrecklich. Sie wolle sich zum Ort des Geschehens begeben. Innenminister Gérald Darmanin dankte der Feuerwehr für ihren schnellen Einsatz.

Das Feuer in der Ferienunterkunft war am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr ausgebrochen. Ein Mensch wurde verletzt, ein weiterer stehe unter Schock, teilte die Präfektur mit. Insgesamt 17 Menschen wurden demnach in Sicherheit gebracht. 300 von 500 Quadratmetern des Hauses fingen Feuer. In der Unterkunft hielt sich laut Präfektur eine Erwachsenengruppe aus Nancy auf. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einer Gruppe von einem Verband, der sich um Menschen mit einer Behinderung kümmert.

Die zahlreichen Rettungskräfte vor Ort hätten den Brand schnell in den Griff bekommen. Der Sender France Info berichtete mit Verweis auf Marot am Vormittag zunächst, dass das Haus noch rauche und die Feuerwehr deshalb noch nicht in das Gebäude hinein gehen konnte.