Colmar - Nach dem Brand in einer Ferienunterkunft im Elsass sind neun Menschen tot aufgefunden worden. Das schrieb die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Verweis auf die Feuerwehr auf Twitter. Zuvor waren in Wintzenheim bei Colmar zehn Menschen mit Behinderung und ein Betreuer vermisst worden.