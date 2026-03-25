Osterweg interaktiv: Installation in Mötzingen lädt zur Beteiligung ein

Die christlichen Kirchen in Mötzingen haben einen Osterweg erstellt, der die letzten Tage Jesu erfahrbar machen soll. Die Menschen werden dabei interaktiv eingebunden.
15 Stationen umfasst der ökumenische Osterweg, der von Donnerstag, 26. März, bis Montag, 6. April, aufgebaut ist. Gestaltet wurde der Weg, der die letzten Tage Jesu in Einzelthemen beleuchtet, von der Evangelischen Kirchengemeinde, der Katholischen Kirchengemeinde, Via Mötzingen, der Dreiwerk-Gemeinde sowie den Royal Rangers und der Grundschule Mötzingen.