Osterweg interaktiv: Installation in Mötzingen lädt zur Beteiligung ein

Die christlichen Kirchen in Mötzingen haben einen Osterweg erstellt, der die letzten Tage Jesu erfahrbar machen soll. Die Menschen werden dabei interaktiv eingebunden.

15 Stationen umfasst der ökumenische Osterweg, der von Donnerstag, 26. März, bis Montag, 6. April, aufgebaut ist. Gestaltet wurde der Weg, der die letzten Tage Jesu in Einzelthemen beleuchtet, von der Evangelischen Kirchengemeinde, der Katholischen Kirchengemeinde, Via Mötzingen, der Dreiwerk-Gemeinde sowie den Royal Rangers und der Grundschule Mötzingen.

Das biete sich als Spaziergang an, sagen Simone Härringer von Via und Pfarrer Stefan Taut von der Evangelischen Kirchengemeinde. Reine Gehzeit: circa 30 Minuten. Doch besser die Menschen nehmen sich etwas mehr Zeit, rund eine Stunde, da die Stationen zur Interaktion einladen. So wie Taut Kirche generell versteht: Keine Einbahnstraße, bei der einer predige und andere nur aufnehmen. Es gehe um Beteiligung.

Kleinen Barfußweg angelegt

So können Besucher etwa den Kreuzweg im Kleinen nachempfinden. Da wurde ein kleiner Barfußweg angelegt, der ein Gefühl vermittelt. „Es ist ein Weg, der fremdbestimmt ist“, erklärt Simone Härringer. Verwendet wurden dementsprechend nicht die samtigsten Naturmaterialien. Aber es soll auch kein echter Leidensweg nach dem Original sein.

An anderer Stelle steht ein schwarzes Zelt mit einer Kerze darin – ein Licht in der Finsternis.

Die einzelnen Stationen sind beschildert und mit QR-Code versehen, so dass weitere Informationen zur jeweiligen Szene abrufbar sind.

Startpunkt auf dem Schulhof

Der Startpunkt – passender weise die Einführung – ist an der Grundschule. „Die Kinder der dritten und vierten Klasse haben im Regionsunterricht Bilder gemalt“, erklärt Schulleiterin Silke Braun. Vorgabe war dabei der Teil „Jesus ist...“. Was er in den Augen der Kinder dann wirklich ist, konnten diese mit ihrem Bild umsetzen.

So richtig vorstellen könnten sich die Kinder das sicher erst, wenn sie die komplette Station sehen, sagt Braun. Die Schüler seien auf jeden Fall schon gespannt.

Vom Startpunkt Schulhof geht es zum katholischen Gemeindehaus, evangelischen Gemeindehaus, Kirchplatz (Kastanienbaum), Schlossplatz, Schlossplatz Mauer, Brühlstraße 2, vor dem alten Friedhof, Hölderlinstraße 10, VIA-Parkplatz, VIA-Garten, Talstraße 5 zu letzten Station Brühlstraße (Haltestelle Brunnen).

Der Osterweg kann mit Plan selbstständig begangen werden. Es gibt neben internen Führungen auch zwei öffentliche. So am Karfreitag ab 15 Uhr und am Karsamstag ab 10 Uhr. Treffpunkt und Start ist auch hier jeweils der Schulhof in der Schulstraße 10.