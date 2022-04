5 Rund um den Oberdigisheimer Stausee sind viele Stationen mit österlichem Bezug aufgebaut, die den Spaziergang unterhaltsam gestalten. Foto: Müller

Hier ein Häschen, da ein paar Eier: Beim Osterweg um den Oberdigisheimer Stausee verbirgt sich hinter jedem Baum eine Überraschung: Noch bis Ende April begleiten allerlei Figuren den Spaziergang um den See.















Meßstetten-Oberdigisheim - In den vergangenen beiden Jahren erfreute sich das Spazieren großer Beliebtheit: 2021 hat Rebekka Stingel aus Oberdigisheim daher erstmals den Weg um den Stausee dekoriert. Doch es braucht keine Pandemie, um sich an der frischen Luft und in der Natur zu bewegen – vor allem wenn die Sonne scheint, ist der Stausee hoch oben auf dem Heuberg einen Ausflug wert.

In den vergangenen Tagen haben Rebekka Stingel und ihre Helfer aus dem Dorf und von der Süddeutschen Gemeinschaft verschiedene Stationen entlang des Weges aufgebaut: Die Motive behandeln das Osterthema aus verschiedenen Blickwinkeln.

Kreuzweg für Kinder

Einige Stationen betrachten das Osterfest aus christlicher Perspektive. Ein Kreuzweg mit sechs Stationen erzählt auf kindgerechte Weise die Passionsgeschichte nach, selbstgebaute Figuren untermalen die Szenerie.

Natürlich gibt es entlang des rund einen Kilometer langen Weges um den Stausee auch etliche Häschen, Lämmer und Ostereier. Eine besonders begehrte Station ist "Hase ärger dich nicht": Ein überdimensionales Spielfeld mit Holzkegeln als Spielfiguren, angelehnt an den Spieleklassiker mit ähnlichem Namen.

Dann gibt es noch eine Herde Holzlämmer, den großen "Hase mit der roten Nase", einen Wunschbaum, wo Kinder ihre Osterwünsche auf Schilder schreiben können, die sie in den Ästen platzieren, und einen Holzhasen, der einen Korb voller Süßigkeiten hält. Diesen füllt Stingel immer wieder auf und hofft, dass niemand das "hamstern" anfängt und auch ein wenig Schokolade für die anderen Kinder übrig lässt. Entlang des Weges hat die Oberdigisheimerin auch einige Osterglocken im Topf gepflanzt, in vielen Zweigen hängen bunte Ostereier.

Viele Unbekannte ergänzen die Stationen

Wie viele Stationen es um den See sind, kann Rebekka Stingel selbst nicht sagen: Der Osterweg sei ein Stück weit ein Selbstläufer. Viele Gruppierungen haben angemeldet, eine Station zu gestalten, aber entlang des Weges findet sie immer wieder Elemente, von denen die Organisatorin nichts weiß. Darüber freut sie sich, denn das zeigt, dass die Idee gut ankommt.

Bereits im vergangenen Jahr gab es den Osterweg am Stausee – damals hat sie sich den Adventsweg in Obernheim zum Vorbild gemacht. "An sich war schon letztes Jahr an Ostern klar, dass es eine Wiederholung geben wird", erklärt Stingel. Manche Dekoelemente konnte sie aus dem vergangenen Jahr "recyceln", aber viele neue sind hinzugekommen.

Noch bis zum 30. April ist der Osterweg aufgebaut. Er ist auch mit Kinderwagen und Fahrrädern passierbar; wenn es davor geregnet hat, empfiehlt sie allerdings Schuhe, die auch dreckig werden dürfen. Nur rund die Hälfte des Weges ist asphaltiert.

Auf dem Weg gibt es zudem einen Grillplatz und einen Spielplatz, Parkplätze gibt es direkt neben dem See, in dem man im Sommer auch baden kann. In rund einer halben Stunde hat man den See umrundet, den Spaziergang kann man allerdings zwischen Oberdigisheim und Obernheim beliebig ausweiten.