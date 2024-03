Osterweg in Neuhausen

1 Das Osterweg-Team mit Pfarrer Frederik Reith bei der Eröffnung des Osterwegs in Neuhausen am Tisch, der das Abendmahl symbolisieren soll Foto: Karlheinz Hoffmann

Der Osterweg durch und um Neuhausen ist knapp fünf Kilometer lang und umfasst 21 Stationen.









Osterhasen, bunte Eier und allerlei Basteleien säumen in diesen Tagen die Straßen in und um Neuhausen – alles ist im Hinblick auf die Feiertage geschmückt. Der Ort präsentiert sich ganz in österlichen Glanz gehüllt.