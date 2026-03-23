Osterreiseverkehr: Stauprognose zu Ostern – Engpässe auf beliebten Reiserouten

Baustellen, Ferienstart und Stauklassiker wie Brenner oder Gotthard: An welchen Tagen es rund um Ostern besonders eng werden könnte und welche Alternativen sich bieten.
München - Der Start in den Osterurlaub könnte für Autofahrerinnen und Autofahrer zur Geduldsprobe werden. Den meisten Verkehr erwarten Experten am Freitag (27. März), wenn in 10 Bundesländern die Ferien beginnen. Auch am Samstagvormittag sowie am Gründonnerstag und am Ostermontag könnte es viele Staus geben, schreibt der Automobilclub ADAC in einer Prognose.