Rätselspaß für Familien in der Schramberger Innenstadt

4 Die Malwerkstatt des Osterhasen Foto: Klausmann

Die Osterrallye in Schramberg ist beliebt bei Familien aus Nah und Fern: Bereits mehr als 3000 Teilnahme-Flyer wurden von kleinen und großen Osterhasen-Fans abgeholt.















Link kopiert

Schramberg - Allerdings gibt es rechtzeitig vor dem schönen langen Osterwochenende wieder Nachschub, so dass jeder noch die Chance hat beim Rätselspaß des Handels- und Gewerbevereins und der Stadt Schramberg mitzumachen.

Start am Rathaus

Die Rallye startet am Rathaus in den Innenstadt. Dort gibt es am "Haus der Familie Osterhase" auch die Rätselkarte. Dann gilt es alle Eier zu suchen, die der Osterhase auf seinem Weg durch den "Park der Zeiten" verloren hat.

Wer alle acht Stationen mit den Hinweisen gefunden hat, kann das Rätsel zu lösen und erhält auch eine kleine Belohnung. Diese kann im Bürgerservice und Tourist-Information im Rathaus oder im Stadtmuseum im Schloss abgeholt werden.

Viele Spielmöglichkeiten

Im "Park der Zeiten", dem 2,5 Hektar großen Naturidyll mitten in der Stadt, gibt es nicht nur die Rätselstationen, sondern dort können die Kinder nach Herzenslust spielen. Klettermaxen zieht es zum Spielplatz, wo Seile zum Hangeln und Balancieren gespannt sind. Der Naturerlebnisbereich im oberen Teil des Parkes ist ideal für etwas größere Kinder. Dort können sie an Vogel- oder Klangstation, am Spinnennetz oder auf dem Tierspurenpfad Wissenswertes aus der Natur entdecken und gleichzeitig selbst aktiv werden.