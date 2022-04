1 Der evangelische Pfarrer Reinhold Schuttkowski (links) und der orthodoxe Erzpriester Michael Buk sagen unisono: "Wir wollen den Geflüchteten vor Ort ein Stück Heimat bieten." Foto: Müller

Nach der orthodoxen Osterfeier, für welche die evangelische Kirchengemeinde Meßstetten die Lamprechtskirche zur Verfügung gestellt hat, um den geflüchteten Ukrainern im Ankunftszentrum entgegen zu kommen, wurde vereinzelt Kritik laut.















Meßstetten - Am Samstag fand in der Lamprechtskirche ein besonders festlicher Ostergottesdienst statt. Die evangelische Kirchengemeinde Meßstetten hat das Gotteshaus den orthodoxen Kirchengemeinden Albstadt und Balingen zur Verfügung gestellt. Normalerweise feiern die orthodoxen Christen im Zollernalbkreis ihre Gottesdienste in der Balinger Friedhofskirche – dort steht coronabedingt mehr Platz zur Verfügung als in der Kapelle in der Tailfinger Schlossstraße, erklärt Erzpriester Michael Buk, der den Gottesdienst mitzelebriert hat. Mit der Verlegung der Osternacht in die Lamprechtskirche wollte man in erster Linie den Geflüchteten aus der Ukraine entgegen kommen, die im Ankunftszentrum in der ehemaligen Zollernalb-Kaserne untergebracht sind. "An Sonntagen organisieren wir üblicherweise einen Transfer zum Gottesdienst nach Balingen", erklärt der Priester. Das Interesse dafür sei immer recht groß.