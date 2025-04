Von bunten Eiern in der Innenstadt bis hin zu musikalischen Höhepunkten und Familienaktionen – Villingen-Schwenningen bietet in dieser Osterzeit ein buntes Programm für Groß und Klein.

Die Osterzeit steht vor der Tür, und Villingen-Schwenningen bietet in diesem Jahr eine Vielzahl an festlichen Veranstaltungen, die die gesamte Familie begeistern werden. Ob bei der traditionellen Ostereiersuche, besinnlicher Musik oder fröhlichen Kinderaktionen – für jeden ist etwas dabei.

Ostereiersuche in der Innenstadt

Am Samstag, 12. April, startet der Leo-Club Schwarzwald-Baar-Heuberg von 9 bis 12 Uhr eine spannende Ostereiersuche in der Villinger Innenstadt. In den vier Hauptstraßen – der Bickenstraße, Rietstraße sowie der Oberen und Niederen Straße – können Kinder auf die Jagd nach bunten Eiern gehen. Die gefundenen Eier können anschließend am Leo-Stand auf dem Latschariplatz vorgezeigt werden, wo jedes Kind als Belohnung einen Schoko-Osterhasen aus der Schwarzwälder Genusswerkstatt erhält.

Musikalischer Karfreitag

Wer das Osterwochenende besinnlich beginnen möchte, sollte das Konzert der evangelischen Johanneskirche am Karfreitag, 18. April, nicht verpassen. Ab 15 Uhr sorgt die musikalische Darbietung für eine ruhige und festliche Atmosphäre und bildet einen schönen Einstieg in das Osterwochenende.

Familienosternacht am Karsamstag

Am Karsamstag, 19. April, lädt das Pfarrbüro St. Konrad in Villingen von 18 bis 20.30 Uhr gemeinsam mit der Seelsorgeeinheit Villingen zur Familienosternacht ein. Bei einem Lagerfeuer und festlicher Stimmung können sich Familien auf das bevorstehende Osterfest einstimmen.

Osterparty für Kinder am Ostersonntag

Der Ostersonntag, 20. April, hält im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof ein fröhliches Highlight bereit: Eine Kinder-Osterparty mit Eiersuche und einem Kasperle-Theater. Ab 14.30 Uhr können die Kleinen hinter dem Klosterhof auf die Jagd nach bunten Eiern gehen. Der Eintritt kostet drei Euro, für eine Begleitperson ist der Eintritt frei. Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

Familienführung im Franziskanermuseum

Am Montag, 21. April, lädt das Franziskanermuseum in Villingen um 15 Uhr zu einer Familienführung durch die Dauerausstellung ein. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es auch eine spannende Eiersuche. Die Tickets sind an der Museumskasse oder online erhältlich.

Was sonst noch angeboten wird

Wer außer einem Osterprogramm etwas anderes unternehmen möchte, kann wie immer samstags auf den Wochenmarkt am Muslenplatz in Schwenningen oder auf den Münsterplatz in Villingen gehen. Für die Basketballfans findet am Samstag, 19. April, um 19 Uhr das Heimspiel der Black Forest Panthers in der Deutenberghalle in Schwenningen statt. Am Sonntag, 20. April, kann die Ausstellung „Le sel noir. Perspektiven Schwarzer Gegenwartskunst“ in der städtischen Galerie in Schwenningen besucht werden.