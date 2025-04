Ostern in St. Georgen: Ökumenisches Gebet für verstorbenen Papst Franziskus

1 Den Gottesdienst am Montag feiern Harald Dörflinger (links) und Markus Luy. Foto: Jochen Schultheiß

Von ernster Stimmung bis hin zu österlichem Jubel: Mit sehr unterschiedlich geprägten Gottesdiensten feierten die katholischen und evangelischen Christen in St. Georgen Ostern.









Die Katholiken feierten in diesem Jahr viele Gottesdienste zentral in Tennenbronn: Den Auftakt machte am Gründonnerstag der Gottesdienst vom letzten Abendmahl, in welchem Pfarrer Harald Dörflinger an zwölf Gemeindemitgliedern die Fußwaschung vornahm. Weiter ging es – ebenso wie für die evangelischen Christen – am Karfreitag und am Abend des Karsamstags.