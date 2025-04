Die Schwesterngemeinschaft in Heiligenbronn feiert ihre Gottesdienste von Gründonnerstag bis zum Morgen des Ostersonntags in der Hauskapelle im Kloster Heiligenbronn. Gäste sind zur Mitfeier willkommen.

Das Triduum beginnt am Gründonnerstag, 17. April, um 17.30 Uhr mit der Eucharistiefeier zum Gedenken an das letzte Abendmahl. Am Karfreitag, 18. April, wird das Gedächtnis zur Todesstunde Jesu in einer feierlichen Liturgie um 15 Uhr begangen.

Lesen Sie auch

Am Ostermorgen beginnt die Auferstehungsfeier schon um 5.30 Uhr am Osterfeuer vor dem Eingang zur Hauskapelle mit der Entzündung der Osterkerze. Nach dem Einzug des Osterlichtes in die noch dunkle Kapelle folgen die Lesungen aus dem Alten Testament, und die Freude über die Auferstehung Jesu mündet in das Halleluja mit der Eucharistiefeier.

Pfarrer Richard Schitterer wird die Gottesdienste zelebrieren.