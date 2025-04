Eigentlich ein Muss für junge Familien mit Kindern: Wie seit Jahrzehnten üblich, hatte die Tourist-Info des Kurorts zur fröhlichen Ostereier-Suche eingeladen. Eingeleitet und musikalisch umrahmt wurde die beliebte Familienveranstaltung durch ein Alphorn-Septett, das durch die sonoren Klänge der riesigen Instrumente österliche Ruhe vermittelte.

Auch ohne die Streicheltiere des Kleintierzuchtvereins gestalteten der Osterhase und der Kuckuck Kucky, Leitfigur der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG), die Ostereiersuche recht kurzweilig. Hans-Peter Weis begrüßte Hunderte von Besuchern im Namen der HTG und der Gemeinde Schönwald. Die Verwaltung war auch durch das Marketingteam Anne Schätzle und Romina Scherzinger vertreten.

Daneben hatte sich ein kleines Team des Jugendrotkreuzes eingefunden, das Leckeres aus dem Backofen sowie kalte und warme Getränke anbot.

Auch Feriengäste unter den Teilnehmern

Sehr viele Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, sowohl aus Schönwald als auch aus den umliegenden Gemeinden. Unter die Einheimischen hatten sich aber auch Kinder gemischt, die derzeit die Osterferien in der Umgebung verbringen.

Osterhase hat bunt gefärbte Ostereier im Korb

Nach einem kleinen Rahmenprogramm mit den Alphornbläsern, die auch in diesem Jahr von Michael Buhl aus Tettnang unterstützt wurden, ließ die Tourist-Info der HTG in Gestalt von Hans-Peter Weis den Osterhasen und das HTG-Maskottchen Kucky endlich arbeiten. So konnten die kleinen und großen Kinder, aber auch ihre Eltern Schoko-Eier und andere süße Leckereien in Empfang nehmen. Der Osterhase hatte die „echten“ Ostereier im Korb, schön bunt gefärbt, wie man es ihm nachsagt.

Weis erklärte auch, weshalb die Osterleckereien verteilt werden und nicht versteckt sind: „So haben wir zum einen mehr Gerechtigkeit – ansonsten hätten die Größeren womöglich jede Menge und die Kleinen unter Umständen gar nichts. Und zum anderen müssen wir hinterher nicht den ganzen Kurpark nach nicht gefundenen Eiern absuchen.“