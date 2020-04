Ostern in Corona-Zeiten Ei, ei, ei: Die Familie bleibt weg

Lesen Sie auch die Vorjahres-Geschichte: Ei, ei, ei: Wenn Ostern die Verwandschaft kommt

Es könnte aber auch anders aussehen: Morgens wachen alle auf, die Geschenke liegen schon verteilt im Garten. Nach der fröhlichen Ostereiersuche im engsten Kreis geht der tägliche Streit zwischen Kindern und Eltern weiter. Es gibt Mittagessen, welches zwei von drei Kindern nicht schmeckt. Der Spaziergang fällt flach, die Jungs verschwinden an ihre Computer und zocken. Während die Eltern wenigstens ein wenig den Tag in trauter Zweisamkeit genießen, gehen die Kinder nach draußen und treffen sich mit Freunden - entgegen aller Verordnungen.

Nachdem die Polizei die lieben Kleinen aufgegriffen und nach Hause gebracht hat, dürfen die Eltern erstmal ein gepfeffertes Bußgeld löhnen. Das gemeinsame Vesper fällt aus, da die Kinder sich in ihre Zimmer zurückgezogen haben. Zur Feier des Tages sitzt jeder vor seinem Smartphone oder Fernseher und alle schlafen nach und nach ein.

Doch ist das wirklich noch ein Festtag? Ist Ostern ohne die große Familie überhaupt Ostern?

Der Tag, wie er hier beschrieben wird, hört sich für viele wohl nach einem normalen Sonntag an. Vor allem für Alleinlebende und Singles fehlt ohne den Besuch bei der Familie etwas. Erstmals wird einem bewusst, dass die Familie zu einem Fest dazugehört. Noch schlimmer ist es wohl, wenn man den Partner oder die Partnerin, den Menschen den man über alles liebt nicht sehen darf - etwa, weil er zur Risikogruppe gehört oder in einem anderen Land lebt. Alleine in seiner Wohnung zu sitzen und nur über Videoanrufe die geliebten Menschen zu sehen wünschen sich die wenigsten - zumindest an einem Festtag.

Für Großeltern sieht das Osterfest in Corona-Zeiten noch deutlich schlimmer aus. Alleine zu Hause. Kinder und Enkelkinder darf man nicht sehen. Ganz zu schweigen von Alleinstehenden und Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen. Teilweise müssen sie im Zimmer bleiben und dürfen keinen Besuch empfangen. Ist das also noch ein Festtag? Nein.

Spätestens am diesjährigen Ostersonntag fällt vielen wieder ein, dass Familie dazugehört. Was macht ein Fest aus? Die Gemeinschaft spielt eine große Rolle. Sie macht den Feiertag. Auch wenn einem Familienfeste gehörig auf die Nerven gehen - dieses Jahr wird klar: Ohne Familie sind Feiertage auch nur normale Sonntage.