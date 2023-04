So schnell sind 11 000 Eier verpackt

Ostern in Bräunlingen

1 Paul und Nadja Friedrich kontrollieren morgens die Eier, die über ein Laufband zur Eiermaschine befördert werden. Zu große, zu kleine, oder Eier mit Dellen in der Schale werden aussortiert und anderweitig verwendet. Foto: Guy Simon

Auf dem Breghof in Bruggen leben 9000 Hennen und 50 Hähne. 6000 bis 8000 Eier werden dort täglich von den Hennen gelegt. Für das Verpacken reichen zwei Menschen – und eine Maschine. Großvater Paul Friedrich steht mit fast 90 Jahren fast täglich am Band.









Ostern ist das Fest der Eier. Bei keiner anderen Feier stehen sie so sehr im Fokus. Warum das so ist? Ganz logisch: Nach der Fastenzeit haben sich früher sehr viele Eier angesammelt. Zu Ostern wurden sie dann halt gegessen beziehungsweise verschenkt. Diesen Stau gibt es heute zwar nicht mehr, die Tradition hat sich aber erhalten. Zu denen, die dafür sorgen, dass dies weiter möglich ist, gehört auch die Familie Friedrich in Bruggen.