Ostern Immer mehr kaufen bereits gefärbte Eier

Karlsruhe - Die Eierproduzenten in Baden-Württemberg haben sich auf eine größere Nachfrage in der Osterzeit eingestellt. Vor den Festtagen steige der Bedarf um bis zu 30 Prozent, sagte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft-08-Eier aus Baden-Württemberg, Christoph Hönig, der Deutschen Presse-Agentur dpa in Karlsruhe.