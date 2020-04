Ostern Bischöfe rufen zu Solidarität in Corona-Krise auf

"Wir können einander Mut machen und uns im Leid und in der Einsamkeit beistehen, durch tröstende Worte und durch das Gebet füreinander", schreiben die vier Oberhirten in ihrem gemeinsamen Osterwort. "Auch wenn wir in diesem Jahr keine gemeinsamen Ostergottesdienste in unseren Kirchen feiern können, so dürfen wir darauf vertrauen, dass uns Ostern dennoch zusammenführt."

Wegen der Pandemie müsse alles getan werden, damit das Virus sich langsamer verbreite und dadurch weniger Menschen sterben, heißt es in dem Schreiben. Ostern inspiriere aber auch zu Worten und Taten, die Hoffnung und Mut verbreiten. "Wir hören die Sorgen der Kranken und ihrer Angehörigen, die Klagen der Traurigen und die Zweifel der Einsamen und sagen auch ihnen die Botschaft weiter. Wir beten für Menschen in ihrer Not. Wir bitten auch für die, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist. Wir stützen einander und helfen, wo wir können."