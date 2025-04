Ostermontagsmarkt in Dornstetten

1 Der Ostermontagsmarkt, bei dem auch die Geschäfte zum Bummel einladen, ist bei den Besuchern beliebt. Foto: Monika Schwarz

Trotz der aktuellen Baustellentätigkeit ging der traditionelle Ostermontagsmarkt in Dornstetten ohne spürbare Einschränkungen über die Bühne. Neben den Ständen von rund 80 Händlern luden auch die Geschäfte zum Bummeln ein.









Link kopiert



Bürgermeister Bernhard Haas hatte in seinem Grußwort zum Ostermontagsmarkt bereits angekündigt, dass dieser trotz der Baustellen an der Stadthalle und im Bereich der oberen Hauptstraße „weitestgehend in gewohnter Weise“ stattfinden könne.