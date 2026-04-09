Ostermontag voller Musik: Meisterkonzert in Haslach sorgt für Gänsehaut

Das Meisterkonzert von Bariton Bernd Valentin und Pianist Klaus Bernhard Roth bot dem Publikum im Haus der Musik in Haslach ein eindrucksvolles Erlebnis.
Das ganze Jahr hatte sich mancher auf die zwölfte Auflage des Meisterkonzertes des Baritons Bernd Valentin und des Pianisten Klaus Bernhard Roth gefreut. Es findet jedes Jahr anlässlich der Meisterkurse Gesang im Haus der Musik statt. Gesangsprofessor Bernd Valentin vom Salzburger Mozarteum und der erfahrene Begleitpianist Klaus Bernhard Roth weihen dabei Meisterschüler in die Geheimnisse der Gesangskunst ein.