Ostermontag in Grenzach: So war es im Gottesdienst im Stil des 18. Jahrhunderts

Liedgut aus dem 18. Jahrhundert und eine zu Lebzeiten nie gehaltene Predigt von Johann Peter Hebel: In der Grenzacher Dorfkirche fand ein wirklich besonderer Gottesdienst statt.
Der „Gottesdienst wie zu Zeiten Johann Peter Hebels“ lockte jede Menge Gläubige in die evangelische Dorfkirche Grenzach. Zu Gast waren neben der Kantorei unter Dieter Zeh auch Vertreter der Markgräfler Trachtengruppe, die damit ein authentisches i-Tüpfelchen setzten. Auch einige Gläubige waren in Tracht zum Gottesdienst gekommen.