Ostermarsch in Alpirsbach: Weiße Fahnen als Zeichen für Gewaltverzicht

Unter dem Motto „Kriege verweigern – Frieden schaffen“ hatte das Friedensbündnis in der Region Freudenstadt zur Ostermarschkundgebung nach Alpirsbach eingeladen.
Ein Teil der Teilnehmer reiste mit der Bahn an und marschierte mit weißen Fahnen und Transparenten vom Bahnhof durch den Stadtkern zum Kurgarten. Damit sollte, so die moderierende Stadträtin Christa Dengler aus Dornstetten, daran erinnert werden, dass die weiße Flagge schon seit der Antike das Zeichen für den einseitigen Gewaltverzicht darstellt und auch heute noch vielfach von Kriegsparteien respektiert werde. Davon berichtet das Friedensbündnis Region Freudenstadt in einer Pressemitteilung.