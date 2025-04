Tierschutz in Bad Teinach-Zavelstein Freilaufende Katzen werden immer mehr zum Problem

Gerade in Rötenbach werden sie immer mehr zu einem Ärgernis. Die Rede ist von freilaufenden Katzen, um die sich niemand kümmert. Was will die Stadt Bad Teinach-Zavelstein tun, um das Problem in den Griff zu bekommen?