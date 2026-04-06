Osterkonzert in Wieden: Konzert mit Küssen fürs Publikum

Beim Konzert des Männergesangvereins Wieden gemeinsam mit dem Chor „Chorios“ gab es gleich zu Beginn eine Überraschung und die Sänger begeisterten auch mit Solos.
Der Auftakt begann mit einem bereits per Social Media sehr erfolgreich beworbenen Gag zum Konzert: Ein Ladog fährt vor die Halle. Zwei maskierte Männer, die sich als die Vorsitzenden-Doppelspitze Elias Asal und Achim Knobel entpuppen, tragen einen Mann mit Sack auf dem Kopf auf die Bühne, nehmen ihm den Sack ab und sagen. „Du singst jetzt mit“. Es ist Alexander Laile alias „Shorty“, einer der noch recht neuen Sänger.