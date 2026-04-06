Osterkonzert in Talheim: Musik, die Licht in den Alltag bringt

Der Musikverein Obertalheim (MVO) agiert antizyklisch und geht somit Veranstaltungsstress und musikalischem Überangebot aus dem Weg. Ein kluger Schachzug, wie schon der Blick vor Konzertbeginn in die Halle zeigte. Jeder Stuhl in der österlich geschmückten Steinachhalle war besetzt, und die Besucher, die teilweise längere Anreisen auf sich genommen hatten, fieberten voll freudige Erwartung einem besonderen Konzert eines Ausnahmeorchesters entgegen.

Und um es vorwegzunehmen: Sie wurden nicht enttäuscht. Gemeinsam haben die Instrumentalisten in den letzten Wochen mit ihrem Dirigenten Sven Bruckner, der seine Premiere als musikalischer Leiter der Oberstufenkapelle letztes Jahr beim Osterkonzert feiern durfte, intensiv geprobt, um ihren Zuhörern eine bunte Mischung aus Klängen und Emotionen zu präsentieren.

Unsere Empfehlung für Sie Osterkonzert in Talheim Musikverein zeigt sich offen für Neues Etwas Neues bahnt sich im Musikverein Obertalheim an. Deutlich spürbar war das beim traditionellen Osterkonzert.

Bevor jedoch Bruckner seine rund 60 Instrumentalisten auf die Bühne bat, durfte, wie jedes Jahr, der Nachwuchs zeigen, was sie schon alles draufhaben.

Jugendkapelle überzeugt

Unter Leitung von Timo Keppler nahm die Jugendkapelle ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Reise in der Rhythmus, Groove und Begeisterung brillante Begleiter waren. Sie entführten ihre begeisterten Zuhörer gleich zu Beginn mit „Square Dance“, in den Wilden Westen und einige Besucher juckte es sicher in den Füßen. Am liebsten hätten sie mitgetanzt.

Timo Keppler präsentiert voller Stolz seine Jugendkapelle. Foto: Peter Morlok

Hinterher setzten die Jungmusiker aus Klangbildern im Stück „Transformers“ Roboter zusammen und fragten mit der Ballade „A Thousand Years“, ob man sich auch noch in tausend Jahren an sie erinnert. Wer weiß. Die Zuhörer erinnern sich sicher noch lange an diesen Auftritt. Vor allem an die Zugabe. Mit dem Udo Jürgens Hit „Griechischer Wein“ machten sie jeden Im Saal zum Fan der Jugendkapelle. Der Applaus für diese famose Leistung war entsprechend lang.

Dynamik und Perfektion

Doch dann waren, nach einer kurzen Umbauphase, die Aktiven dran, und wer sich auf ein Konzert mit modern interpretierter und herausragend gespielter Blasmusik gefreut hatte, kam voll auf seine Kosten. Allein mit dem Eröffnungswerk „Illumination“ stellten die Musikanten vom MVO Instrumentenbeherrschung, Dynamik und Musikverständnis unter Beweis. „Illumination“ bedeutet in der Musik so viel wie „Erleuchtung“ oder „Lichtwerdung“, und die Register schafften es mit ihrem perfekt abgestimmten, kraftvollen und strahlenden Spiel imaginäres Licht in den Alltag zu zaubern.

Klang malt Landschaften

Danach ging’s – zumindest musikalisch – hoch auf den Berg. Nach einem sanften Anstieg, den das gesamte Orchester begleitete, gab’s einen ersten Blick auf das weite Land und auf die Strecke, die vor dem Wanderer lag. Wie der Titel „Klang der Alpen“ verriet, nahmen die Musikanten ihre Zuhörer mit auf eine hochalpine Wanderung. Sie skizzierten mit ihren Instrumenten nahezu realistische Klangbilder, und wenn auf der anderen Seite der Halle eine Sennerin mit ihrer Kuhherde samt einer bayrischen Blaskapelle im Schlepptau hereinmarschiert wäre, niemand im Raum hätte sich gewundert. Schöne Akzente setzten die Schlagwerker und auch der erstmalige Einsatz eines E-Pianos bei einem MVO-Konzert brachte das Spiel der Kapelle auf ein neues Level.

Auch der Nachwuchs ist konzentriert mit dabei. Foto: Peter Morlok

Mit Bildern aus Deutschland ging dann der erste Teil des Abends zu Ende. Die ganze Klangvielfalt der Register versammelte sich gleich zum Beginn des Stückes zu einem gewaltigen Melodiebogen, der jedoch wenig später in einzelne Sequenzen mit gewollt eingestreuten Disharmonien zerfiel und so Einigkeit und Eigeninteressen in Tönen gegenüberstellte. Wenn es nach dem Komponisten Alfred Bösendorfer geht, dann zeichnet sich Deutschland durch große Fanfaren, fein ziselierte Zwischentöne, fröhliche Momente, schwungvolles, selbstbewusstes Auftreten, dass manchmal auch etwas zu forsch rüberkommt, und große Kraft im gemeinsamen Auftreten aus. Die Instrumentalisten vom MVO konnten diese Idee des Komponisten mit ihrem Spiel auf jeden Fall exakt transportieren und erhielten dafür, wie bei allen anderen Stücken auch, mehr als nur wohlverdienten, langanhaltenden Beifall.

Die Klänge der Heimat

Im zweiten Teil des Konzerts durften sich die Zuhörer über einen gelungenen Mix aus modernen und festlichen Stücken, die durch einen Konzertmarsch und eine Polka ergänzt wurden, freuen. Und vielleicht über einen Preis bei der jährlich stattfindenden Tombola.

Johanna Jungwirth ist gerade mal elf Jahre alt und ein Talent an der Querflöte. Foto: Peter Morlok

Und zum Abschluss gab’s als Zugabe noch einen kleinen Ausflug nach Lummerland. Dorthin wo König Alfons der Viertelvorzwölfte regiert, die Lok Emma mit Lukas und Jim Knopf über die Geleise ruckelt und sich jeder im Saal bestens auskennt.

„Wunderbar“ und „super“ waren nur einige der Attribute, die man immer wieder hörte, und die dieses Konzert auf den kleinsten Nenner brachten.