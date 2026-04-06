Osterkonzert in Talheim: Musik, die Licht in den Alltag bringt

Traditionsgemäß hatte der Musikverein Obertalheim für Ostersonntag zu seinem Jahreskonzert eingeladen.
Der Musikverein Obertalheim (MVO) agiert antizyklisch und geht somit Veranstaltungsstress und musikalischem Überangebot aus dem Weg. Ein kluger Schachzug, wie schon der Blick vor Konzertbeginn in die Halle zeigte. Jeder Stuhl in der österlich geschmückten Steinachhalle war besetzt, und die Besucher, die teilweise längere Anreisen auf sich genommen hatten, fieberten voll freudige Erwartung einem besonderen Konzert eines Ausnahmeorchesters entgegen.