Wasservögel nicht füttern So sollten sich Spaziergänger in Horb in der Brutzeit verhalten

Küken, brütenden Enten, Gänse und Schwäne sind im Frühling an Gewässern zu beobachten – so auch am Neckar. Tierschützerin Jaqueline Dießner erzählt, was dabei zu beachten ist und warum das Füttern der Tiere fatale Folgen haben kann.