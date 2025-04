Osterfest 2025: Papst-Tod überschattet Ostern in Haigerloch

1 Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde spielte an Ostern vom Römerturm herab Foto: Kost/Thomas Kost

An keinem anderen christlichen Fest liegen Tod und Leben so nahe beieinander wie an Ostern. Das Fest um den Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung endet mit einem Paukenschlag: Der Nachricht vom Verscheiden des Papstes Franziskus am Ostermontag.









Die Nachricht vom Todes des 88-jährigen Oberhirten der katholischen Kirche am Morgen des Ostermontags war so frisch, dass sie nicht mal überall publik wurde. Bei der Eucharistiefeier in der Neuen Kirche in Owingen gab Pfarrer Michael Storost sie schließlich den Gottesdienstbesuchern bekannt.