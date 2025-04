Osterausstellung in Hausen am Tann: Das ist am Palmsonntag geboten

Osterausstellung in Hausen am Tann

1 Die Osterausstellung an Palmsonntag ist eine liebgewonnene Tradition der Hausener. Foto: Neher

Aussteller präsentieren am Palmsonntag besonderen Osterschmuck in Hausen am Tann.









Seit einigen Tagen kündigen die Tafeln an beiden Ortseingängen von Hausen am Tann wieder die beliebte und bekannte Veranstaltung an: Zum 16. Mal findet am Palmsonntag, 13. April, die Osterausstellung in der Gemeindehalle in Hausen am Tann statt. Die Aussteller und Künstler werden ihren fantasievoll gestalteten Osterschmuck und viele weitere besondere Unikate aus ihren Handwerksstätten präsentieren. Einige Aussteller sind zum ersten Mal mit dabei.