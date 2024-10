Für das nächste Großprojekt – den Ostelsheimer Windpark – holt die Gäugemeinde die Bevölkerung bei einem Infoabend am 17. Oktober mit ins Boot.

Bei der Veranstaltung, die um 19 Uhr in der Gemeindehalle beginnt, werden die Stadtwerke Tübingen das geplante Projekt ausführlich vorstellen. In der anschließenden Diskussionsrunde können die Ostelsheimer – und nur diese – ihre Fragen zum Thema los werden. Es sind ausdrücklich nur Einwohner der Gäugemeinde zur Veranstaltung zugelassen.

Im April hatte der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, mit den Stadtwerken Tübingen einen Gestattungsvertrag über maximal drei Windenergieanlagen im Bereich Lochwald abzuschließen. Wenn alles glatt läuft, drehen sich dort ab Winter 2027 drei solcher Anlagen.

Lesen Sie auch

Suche nach zusätzlichen Einnahmequellen

Die Bürgerinformationsveranstaltung in rund zwei Wochen dient laut Gemeindeverwaltung dazu, bei dem vielfältigen und weitreichenden Thema in die Tiefe zu gehen, aufzuzeigen, warum das Projekt für Ostelsheim immens wichtig ist. Obwohl die Kommune finanziell recht gut da steht – sie verfügt aktuell noch über Finanzvermögen im Umfang von knapp zehn Millionen Euro und ist schuldenfrei –, wird nach zusätzlichen Einnahmequellen gesucht, um anspruchsvolle Zukunftsaufgaben wie das Gemeindesanierungsprogramm, das den Haushalt sehr belasten wird, meistern zu können.

Alternative Ansätze

Viele Kommunen setzen auf die Ausweisung von neuen Gewerbegebieten, um mehr Gewerbesteuer einnehmen zu können, und neue Wohngebiete, die durch Verkauf von Grundstücken Geld in die Gemeindekasse spülen – beides wäre in Ostelsheim nur in sehr begrenztem Maße umsetzbar. Deshalb wurde das Projekt Windpark gestartet. Neben den gesellschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten spiele der monetäre Aspekt der Windkraft eine Rolle, äußert sich Bürgermeister Ryyan Alshebl im Vorfeld der Infoveranstaltung.

Pachtentgelte im sechsstelligen Bereich

„Durch den Abschluss des Gestattungsvertrages mit den Stadtwerken Tübingen hat die Gemeinde Ostelsheim, im Falle der Umsetzung des Windkraftprojekts, den Anspruch auf Pachtentgelte im voraussichtlich sechsstelligen Bereich je Windkraftanlage, so der Rathauschef weiter. Die Kommune könne bei einer direkten Beteiligung zusätzlich von einer guten Rendite profitieren und hätte Anspruch auf eine kommunale Teilhabe nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Außerdem erhalte man in einigen Jahren nach Inbetriebnahme aus den anfallenden Erträgen Gewerbesteuer.

Chancen und Vorteile

Beim Bürgerinfoabend soll es um die Chancen und Vorteile des Einsatzes von Windenergieanlagen auf gemeindeeigenen Flächen in Ostelsheim gehen. Dazu können Besucher der Veranstaltung Fragen stellen. Wer die Veranstaltung besuchen will, kann sich über die Homepage der Gemeinde oder unter Telefon 07033/4 00 80 im Rathaus anmelden.