Ostelsheim Zum Teil sehr überraschende Rhythmuswechsel

Bach im Mittelpunkt

Die Musiker führten ihre Zuhörer mit Trompeten- und Posaunenmusik in die Adventszeit. Den Mittelpunkt bildeten die Werke von Johann Sebastian Bach. Schon im Anfangsstück zeigte das Bläser-Ensemble seine ganze Strahlkraft im Allegro aus dem Brandenburgischen Konzert Nr. 1. Auch die Chorstücke von Bach eignen sich gut für eine Bearbeitung für den zwölfstimmigen Bläserchor, wie der Eingangschor der Kantate "Nun komm, der Heiden Heiland", der im ersten Teil des Konzertes erklang.

Neben den barocken Kompositionen stellte der schwäbische Posaunendienst Bearbeitungen von zeitgenössischen Komponisten vor. Matthias Nagel, Dozent für kirchliche Popularmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford, baute in seiner "Choralfantasie über Tochter Zion" zum Teil sehr überraschende Rhythmus- und Tonartwechsel ein, die takt- und intonationsgenau von den zwölf Bläsern dargebracht wurden. "A little Romance" von Michael Schütz, ebenfalls Dozent für Popularmusik, leitete über vom adventlichen zum weihnachtlichen Teil des Abends. Schmunzelnde Zuhörer hinterließ der "Festive Cheer", das Roger Harvey, ein englischer Posaunist, für das berühmte Philip Jones Brass Ensemble zusammengestellt hat. Er reihte amerikanische Weihnachtslieder zu einem bunten Medley zusammen, bei dem ein Trompeter sogar ein wieherndes Pferd imitieren musste.