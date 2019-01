Ostelsheim Wie Merkel Hausbesetzerin wurde

Ostelsheim. Auf Einladung der Volkshochschule Calw kam der Journalist, Autor und ehemalige Moderator der Sendung nach Ostelsheim. "Neugierig… auf Leute und die ganze Welt", wie der Titel eines seiner Bücher lautet, waren auch die Zuhörer im Sitzungssaal des Rathauses. Im munteren Plauderton nimmt Siller sie mit zu den Anfängen der Sendung.

"Die schlechte Nachricht: Ich erzähle nicht alles, was ich weiß", macht er gleich klar. Nicht das, was ihm seine Interviewpartner in den Musikpausen der Sendung quasi privat anvertraut haben. Die gute Seite: Er hat trotzdem ganz viele Anekdoten und Beispiele für gelungene und auch missglückte Interviews mit seinen mal prominenten, mal unbekannten Gästen parat.

Die Sendung hieß nicht immer "Leute", geht Siller auf die Fusion von SDR und SWF zum heutigen SWR ein. "Als das Format nach zwei Jahren auf der Kippe stand, haben Wolfgang Heim und ich uns dafür stark gemacht und es übernommen." Bei der Presse hatte die Sendung bereits ein gutes Echo gefunden und Prominente wie Daimler-Boss Dieter Zetsche mit einem Offenen Brief an den Intendanten hatten sich für ihr Fortbestehen eingesetzt.