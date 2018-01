Ostelsheim Wertvolle Impulse

Ein frisches Erscheinungsbild wurde "mittendrin" zum Start ins Jahr 2018 gegeben. Das bunte Logo, das feiernde Menschen allen Alters zeigt, wurde überarbeitet und das Jahresprogramm als Türanhänger gestaltet. Am 15. April wird das Brot für die Welt-Mobil unter dem Motto "Unterwegs zu einer Welt" in Ostelsheim zu Gast sein, und am 14. Juni werden die beiden Stuttgarter Redakteure des Evangelischen Gemeindeblattes für Württemberg, Franziska Bohl und Andreas Steidel, Interessantes zum Thema "Alles hat keine Zeit" beitragen.

Über "Ein Jahr in Indien" wird Johanna Abenheimer aus Ostelsheim am 15. Juli berichten und Pfarrer Jörg Schaber aus Neuheng­stett der Frage "Wenn ein Rat kein Schlag ist" nachgehen. Mit einem Filmgottsdienst wird Martin Burger am 21. Oktober zu Gast sein.

Am Buß- und Bettag, dem 21. November, ist Heiko Bräuning, Musiker, Journalist und Pfarrer, mit einem Liedgottesdienst in Ostelsheim zu Gast. Ein Adventsweg durch den Ort beschließt am 9. Dezember das Gottesdienstprogramm.

Bereits am 28. März lädt das Ostelsheimer Organisationsteam um 17.30 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst ein. Zum zehnjährigen Bestehen der besonderen Gottesdienstform wird Landesbischof Frank O. July in der Ostelsheimer Kirche erwartet und diesen mitgestalten.