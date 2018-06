Ostelsheim Weit über Erwartungen

Auch die Kinder hatten riesigen Spaß. Sie durften kleine Runden drehen auf Traktoren mit typischem Zweitaktersound. Am Sonntagvormittag wurde das Fest fortgesetzt mit einem Gottesdienst in Kühlmanns großer Maschinenhalle. "Der Raum war voll besetzt. Pfarrerin Heike Ehmer-Stolch predigte zum Thema ›Auftanken‹ und der Kirchenchor sang schöne Lieder", sagte Kühlmann-Kienzle.

Neuer Treibstoff

Wie die Fahrzeuge bräuchten auch die Menschen immer wieder neuen Treibstoff zum Auftanken, sei die Botschaft der Seelsorgerin gewesen.

Familie Kühlmann freute sich am Ende des zweitägigen Treffens nicht nur über die große Besucherschar, sondern auch über die überaus hilfsbereite Art, wie sich viele Bürger sowie Gruppierungen aus Os­telsheim und Umgebung bei dem Fest einbrachten. So waren die Sitzgarnituren von der evangelischen Kirchengemeinde ausgeliehen, und so mancher ehrenamtliche Helfer schwitzte hinter den Kulissen bei der Bewirtung der sichtlich zufriedenen und begeisterten Gäste.