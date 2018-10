Ostelsheim Ufo bringt Ostelsheim in die Schlagzeilen

Als dann tatsächlich ein Bankräuber sein Unwesen zu treiben scheint, ist das Chaos fast perfekt.

Die Theaterabende finden am 31. Oktober und 1. und 2. November in der Gemeindehalle in Ostelsheim statt. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr, Einlass in die Festhalle ist ab 18 Uhr.

Die Veranstaltung ist bewirtet. Eintrittskarten gibt es unter der Handynummer 0179/3 53 86 45.