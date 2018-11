Ostelsheim Über Jahrzehnte eine starke Gemeinschaft

Ostelsheim. Ein Jahr vor dem runden Geburtstag des Harmonika Orchesters Ostelsheim (HOO) wird bereits kräftig gefeiert. "Musik im Herbst", das Jahreskonzert des Vereins, jährt sich am Samstag, 10. November, zum 69. Mal. Was die Gründer im Jahre 1949 noch als frommen Wunsch im Gründungsprotokoll niederschrieben – "Möge die Gemeinschaft für immer in kameradschaftlicher Zusammengehörigkeit fortbestehen im Dienste der Harmonikamusik" – wurde im Laufe vieler Jahre nicht nur zur Realität, sondern aus dem klassischen Harmonikaorchester entwickelten sich zusätzlich mehrere Gruppierungen.