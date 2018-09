Ostelsheim Tour rund um den Venusberg

An Stauden und in Sträuchern kann man viele Spinnennetze sowie "fliegende" Spinnen beobachten und bei den Tieren unterschiedliche Netzkonstruktionen und Fangtechniken entdecken. "Wir werden auch die Baldachin-Spinne entdecken, die zum Altweibersommer einen besonderen Bezug hat", kündigt Rempp an. Die Wanderung rund um den Venusberg dauert von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist in Aidlingen-Lehenweiler (Bushaltestelle Ortseingang). Die Teilnahme kostet fünf Euro; weitere Infos unter Telefon 07033/4 17 41.