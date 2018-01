Ostelsheim Tanz führt Paar wieder zusammen

Die quirlige und temperamentvolle Gattin und der eher ruhige Jubilar waren von Beginn an innig verbunden. "Zunächst war ich zu jung für ihn", erinnerte sich die Jubilarin an die erste Begegnung in Stuttgart. Seinerzeit wohnte sie im Mädchenheim und war gerade 16 Jahre alt, als wegen eines Umbaus in dem Gebäude der acht Jahre ältere Maurer in ihr Leben trat. "Er war galant und zuvorkommend und hat seinen Charme bis heute behalten", fasst Regina Sebek im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten zusammen, was ihr schon damals an dem Auserwählten gefiel.

"Sie ging mir nicht mehr aus dem Kopf", erzählt der aus Ungarn stammende Ehemann. Zwar gingen die beiden jungen Leute nach neun Monaten wieder getrennte Wege, doch das Schicksal führte sie wieder zusammen, als die heutige Ehefrau zu ihrer Schwester nach Zuffenhausen zog, wo Sebek lebte. Noch dazu als Hausgast eines Gasthofes, in dem regelmäßige Tanzabende die beiden wieder vereinten. Und so war die Braut gerade 19 Jahre alt, als der Bund der Ehe 1958 geschlossen wurde.

Familienvater baut Eigenheim selbst