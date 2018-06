Ostelsheim Standort für weitere Ladesäule steht fest

Ostelsheim. Die Gemeinde Ostelsheim ist auf Elektroauto-Kurs. Außer den privaten Ladesäulen zweier im Ort ansässiger Firmen wird es in wenigen Wochen eine öffentliche Ladestation in der Calwer Straße geben. Hinzu kommt die Einrichtung eines Carsharing-Angebots in Zusammenarbeit mit der Energie Calw GmbH (ENCW).