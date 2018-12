Ostelsheim Sparstrumpf bleibt gut gefüllt

Im Wesentlichen wird sich der neue Investitionshaushalt auf die weitere Finanzierung der großen, bereits laufenden Maßnahmen konzentrieren. So werden 210 000 Euro in den Erweiterungsneubau Feuerwehrmagazin und weitere 98 000 Euro in dessen Erstausstattung fließen. Die Ausstattung des erweiterten Kindergartens wird rund 100 000 Euro kosten. Weitere Ausgaben sind für den Ausbau des schnellen Internets, für die Festhalle und für eine Zaunanlage um den oberen Sportplatz vorgesehen. Für die Kanalsanierung in Bereich Calwer Straße/Simmozheimer Weg gibt die Kommune neben beachtlichen Zuschüssen 88 500 Euro aus und für Kanalarbeiten in der Bahnhofstraße 34 000 Euro. Der größte Posten im Vermögenshaushalt sind jedoch die vorausschauend eingeplanten 350 000 Euro für den Erwerb von Grundstücken.