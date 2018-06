Ostelsheim Sänger haben doppelten Anlass zum Feiern

Im Jahr 1900 legten sich die wackeren Sänger eine Vereinsfahne zu. Als Vereinsfarbe wurde rot-grün gewählt. Das 75-jährige, das 100-jährige sowie das 125-jährige Jubiläum wurden jeweils ausgiebig mit stimmungsvollen Konzerten gefeiert.

Stolz ist man im Verein auch auf besondere Auftritte wie in der ehemaligen Sendung des Süddeutschen Rundfunks "So singt’s und klingt’s im Land" und die Verleihung der Zelter-Plakette. Auch die Aufnahme für eine Langspielplatte und Kassette in Regie der Raiffeisenbank Althengstett ist vielen in bester Erinnerung geblieben.

Fusion im Jahr 1896

"Im Jahr 1885 wurde aus unbekannten Gründen ein zweiter Gesangverein unter dem Namen ›Liederkranz‹ in Os­telsheim gegründet", schreibt Eckart Wein in der Ortschronik. Elf Jahre lang habe es diese beiden Vereine im Ort gegeben, bis es 1896 zu einer Fusion der beiden unter dem Namen Gesangverein Ostelsheim kam. Zum Repertoire der heutigen Chöre gehören vor allem Volkslieder, aber auch Musicals und Operettenmelodien. Geprobt wird immer donnerstags im Emporenraum der Festhalle und zwar der gemischte Chor ab 19 Uhr und der Männerchor ab 20.30 Uhr.

Wer mitsingen möchte, ist jederzeit willkommen. Weitere Informationen gibt es bei Erwin Gehring unter Telefon 07033/3 41 34.