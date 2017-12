Ostelsheim Plötzlich ist es mucksmäuschenstill

Kirchenchormitglieder als Verstärkung

Unter der Beteiligung mehrerer Kirchenchormitglieder sangen die Besucher dann fröhliche Weihnachtslieder wie "Wir sagen euch an den schönen Advent", "Stern über Bethlehem" oder "Mit den Hirten will ich gehen".

Es wurde mucksmäuschenstill, als einige Gemeindeglieder im Wechsel eine weihnachtliche Geschichte mit dem Titel "Die bestickte Tischdecke" vorlasen. Ein Pfarrehepaar möchte eine baulich heruntergekommene und deshalb nicht mehr genutzte Kirche am Rande von New York restaurieren und wieder in Betrieb nehmen. Die Reparatur gelingt ganz gut, aber dann macht dem Paar schlechtes Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das Dach ist undicht geworden und an einer Stelle klafft ein großes Loch in einer Wand. Auf dem Flohmarkt kauft der Geistliche eine gut erhaltene Tischdecke, in deren Mitte ein Kreuz gestickt ist. Sie passt genau zum Zuhängen der Schadstelle. Eine ältere Frau, die in der warmen Kirche auf den nächsten Bus wartet, erkennt die Decke als ihr früheres Eigentum.