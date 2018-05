Ostelsheim Ostelsheimer Bürger haben Vorrang

Kriterien festgelegt

Vorrangig berücksichtigt werden dabei potenzielle Interessenten, die seit mindestens sechs Monaten mit Hauptwohnsitz in der Gäukommune wohnen. Auswärtige, die mindestens ein Jahr lang in Ostelsheim arbeiten, haben ebenfalls gute Karten für einen Platz im Baugebiet Fuchsloch. Hinzu kommen Auswärtige, die in den vergangenen 20 Jahren mindestens drei Jahre lang mit Hauptwohnsitz im Ort gewohnt haben.

"Innerhalb dieser Personengruppen erfolgt die Vergabe zunächst an die Bewerber mit den meisten im Haushalt lebenden minderjährigen Kindern", hob Fuchs hervor. Wenn sich mehrere Interessenten auf den selben Bauplatz bei gleicher Kinderzahl bewerben, soll derjenige zum Zuge kommen, der die längste Lebenszeit in Ostelsheim verbracht hat.

Ausgeschlossen sind nach dem Willen des Gemeinderats solche Bewerber, die schon einmal einen Bauplatz in Ostelsheim erworben haben. Außerdem werden die zehn Plätze nur an Privatpersonen und keinesfalls an Investoren wie Makler, Architekten, Bauunternehmer und dergleichen verkauft.

Weiter wurde beschlossen, die Grundstücke wie schon bei den früheren Verkäufen, weiterhin zum relativ günstigen Preis von 430 Euro pro Quadratmeter abzugeben. Nach Informationen unserer Zeitung werden die Bauplätze von Privatbesitzern zumeist zu einem deutlich höheren Preis verkauft.