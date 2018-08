Ostelsheim Ostelsheim verfügt über dickes Polster

Bürgermeister Jürgen Fuchs warnt jedoch vor allzu großer Euphorie. "Man muss den Rücklagenbestand vor dem Hintergrund anstehender Großinvestitionen in die Zukunft der Gemeinde sehen, wie zum Beispiel die Entwicklung von Baugebieten sowie weiterer zwingend erforderlicher Straßen-, Kanal- und Wasserleitungssanierungsarbeiten", unterstreicht er. Zudem stünden weitere notwendige Maßnahmen im Abwasserbereich an. Durch die Mitgliedschaft im Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn müsse zusätzlich mit weiteren hohen Ausgaben gerechnet werden. Die Gemeinde müsse nämlich in diesem Zusammenhang nicht nur eine Kapitaleinlage in Höhe von rund 730 000 Euro zur Reaktivierung der Bahnverbindung Calw-Weil der Stadt zahlen, sondern auch Park & Ride-Parkplätze sowie Brückenbauwerke finanzieren.