Die evangelische Kirchengemeinde Ostelsheim will den Buß- und Bettag neu beleben. Dieses Jahr soll ein Musikgottesdienst dazu beitragen. Ostelsheim. Für Mittwoch, 21. November, wurde der Liedermacher, Journalist und Autor Heiko Bräuning zum Thema "Galerie des Lebens" eingeladen. Das Programm geht der Faszi­nation antiker Galerien nach. Von einer spannenden Erkenntnis aus entfaltet Bräuning das Leben als eine Galerie mit sehenswerten und bemerkens­werten Momenten, die in Bildern festgehalten werden. So beginnt der Blick zunächst auf das Naheliegende, Normale, Schöne und Kleine. Bräuning nimmt aber auch mit und lädt ein zu einem Sinneswandel: Im Erleben der Schönheit geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen und das Handeln an der Schöpfung gut zu gestalten. Und in der Galerie führt der Weg zu den Nächsten, zu Menschen mit Behinderungen oder zu Fremdlingen, die in der Gesellschaft und Gemeinde Heimat haben und finden. Es gibt Mit­singlieder und Solosongs, umrahmt von Kurz-Videos und Texten. Beginn ist um 19 Uhr in der Kirche. Eingebettet ist das Programm in den "mittendrin"-Gottesdienst, den das Ostelsheimer Zweitgottesdienst-Team monatlich vorbereitet und feiert. "Der Gottesdienst eignet sich für Jüngere und Ältere, für Menschen mit und ohne kirchlichem Background, für Neugierige und Suchende", schreibt Pfarrerin Heike Ehmer-Stolch in der Ankündigung.