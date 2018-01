Ostelsheim Narren geben Dieben keine Chance

Ostelsheim. Er ist beileibe nicht so schön wie ein Weihnachtsbaum und auch nicht so hoch wie ein Maibaum, aber er sorgt dennoch für Aufmerksamkeit: Seit Dreikönig steht in Ostelsheim auf dem Parkplatz beim Gasthaus Rössle ein Narrenbaum und weist mit seinen struppigen Reisigbesen auf die fünfte Jahreszeit hin.